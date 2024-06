A proposito di "compatibilità". Neanche un mese fa si discuteva di quella di i. Ma è una partita completamente diversa (e coinvolge pure Maurizio Arrivabene) ed è arrivata probabilmente a uno snodo cruciale.Partiamo dall'inizio: il ricorso dialdelcontro la squalifica per il caso plusvalenze ha ricevuto come esito un "giudizio sospeso". La questione posta dal TAR è proprio sulla compatibilità dell'ordinamento di giustizia sportiva italiana con la normativa UE. C'è un passaggio fondamentale, forse sottovalutato. E' questo: "Il ricorrente rileva con ampia motivazione il contrasto della legge nazionale e delle citate deliberazioni del giudice sportivo con i principi e le disposizioni unionali".Praticamente, ilha rinviato alladue quesiti, che potrebbero rimettere in discussione tutto. In particolare l'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, quello sulla "lealtà, correttezza e probità" dei tesserati. Il primo quesito: un giudice statale può annullare una sanzione comminata dall'ordinamento sportivo o può chiedere solo un risarcimento nel caso in cui ritenesse ingiusta la stessa sanzione? Come sappiamo, e come più volte si è anche pronunciata la Corte Costituzionale, l'autonomia dell'ordinamento sportivo vince su tutto. Il tema è se questo sia appunto "compatibile" con le leggi europee.Altro tema:. Ma cosa si intende per "lealtà"? Ecco, sul fatto che sia un termine astratto, nonostante sia legge, sono tutti d'accordo. Agnelli ha ricevuto 24 mesi di inibizione per non aver rispettato questo principio. Era legittimo infliggergli tutto ciò? Lo deciderà l'Europa.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.