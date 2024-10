Juventus-Ortiz, il commento di Andersinho Marques

La notizia delle ultime ore è che lasarebbe interessata per la difesa al brasiliano Leo Ortiz. Di lui ha parlato su X il giornalista Andersinho Marques, connazionale del difensore."Leo Ortiz, in questa stagione, ha giocato principalmente come mediano. Ora, con l’arrivo di Felipe Luiz come allenatore, è tornato a ricoprire il ruolo di difensore centrale. Per me, è il più forte che abbiamo attualmente in Brasile. I tifosi del Flamengo dicono che è il numero 10 in difesa. Ma ricordiamo che giocare in Brasile è molto diverso rispetto a giocare in Serie A! Arriverà? Non lo so!".