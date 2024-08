Il futuro di Federico Chiesa resta avvolto nell'incertezza. Il talentuoso esterno della Juventus, recentemente messo ufficialmente sul mercato da mister Thiago Motta, ha sorpreso tutti pubblicando una foto sui propri canali social in cui esulta con la maglia bianconera. Questo gesto ha immediatamente fatto pensare che la sua avventura con la Juventus, il club più titolato d'Italia, potrebbe non essere ancora giunta al termine.Nonostante il messaggio social di Chiesa, le voci di mercato continuano a circolare insistentemente. Tra queste, quella che lo vedrebbe protagonista di un possibile scambio con Davide Frattesi dell'Inter è la più rumorosa. Questa ipotesi ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, e ha visto l'intervento dell'ex calciatore nerazzurro Nicola Berti.In un'intervista rilasciata a Internews24, Berti ha espresso la sua opinione."Ma sì, ormai è finita questa cosa delle bandiere. A me non dispiacerebbe per niente, anzi, magari. E allo scambio con Frattesi sarei anche favorevole".