Anche Vlahovic saluta Danilo: il messaggio

Dusanha voluto dedicare un commovente saluto a Danilo, suo compagno di squadra alla Juventus, che ha recentemente risolto il suo contratto con il club. In un gesto di affetto e riconoscenza, l'attaccante serbo ha pubblicato una story su Instagram dove scrive: “Grazie di tutto”. Con queste semplici parole, Vlahovic ha voluto esprimere la sua gratitudine per il tempo trascorso insieme in campo e per il contributo che Danilo ha dato alla squadra durante gli anni di permanenza a Torino.Il difensore brasiliano, che ha sempre incarnato lo spirito di professionalità e leadership in bianconero, ha lasciato un segno importante sia sotto il profilo tecnico che umano.