Anche l'Inter scappa dalla Juventus: -13 dopo la vittoria a Lecce, e non è finita

Con la netta vittoria per 4-0 dell’Inter in casa del Lecce, la squadra di Simone Inzaghi consolida il primato in classifica e allunga ulteriormente sulla Juventus, portando il distacco a 13 punti. I bianconeri, infatti, non sono riusciti ad andare oltre un pareggio contro il Lecce al Via del Mare, sottolineando ancora una volta le difficoltà della squadra di Thiago Motta nell’essere competitiva in trasferta.A rendere la situazione ancora più complessa per la Juventus è il fatto che l’Inter ha una partita da recuperare, un vantaggio potenziale che potrebbe allargare ulteriormente il divario tra le due squadre.