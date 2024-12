Anche come Dusan Vlahovic , ha voluto condividere sui social le proprie emozioni dopo la visita nella giornata di ieri all'di Torino, dove i giocatori dellahanno avuto modo di incontrare alcuni piccoli pazienti: "Spesso non ci rendiamo conto della grandezza dei piccoli gesti. È stato un pomeriggio speciale. I veri esempi siete voi!", il commento del difensore a corredo di alcune immagini condivise nelle Instagram stories, in una giornata che ha visto anche Weston McKennie protagonista di una bella iniziativa di solidarietà con la sua Fondazione.