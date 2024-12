Carlo Ancelotti ha parlato a Radio Anch'io del momento vissuto dalla Juventus in questa prima parte della stagione. Di seguito ecco le sue dichiarazioni sul club bianconero e su questi primi mesi targati Thiago Motta."Una squadra che non hai mai perso è un aspetto positivo. Se avesse vinto qualche partita in più sarebbe stato meglio, ma Motta è arrivato quest'anno, la squadra è cambiata moltissimo, ha avuto qualche infortunio in difesa come noi. C'è bisogno di tempo e di essere pazienti, anche se la pazienza non è una qualità nel mondo del calcio".