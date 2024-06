Nicola Amoruso, a IlBiancoNero.com, commenta così sulla Nazionale e sulla Juventus.



LA NAZIONALE - "Mi aspetto una squadra che prenda entusiasmo dall’episodio del gol di Zaccagni. Che magari riesca ad avere la capacità di fare la partita. Di prendere più iniziativa come ha detto Spalletti. Anche perché a questo punto può succedere di tutto. È uno di quei momenti in cui la squadra può prendere davvero consapevolezza. Può essere una nuova ripartenza".



SCAMACCA O RETEGUI - "Per quelle che sono anche le caratteristiche fisiche, Scamacca in partenza. Col suo fisico deve e può aiutare la squadra con la risalita. E poi magari a partita in corso la velocità di Retegui può essere importante".



FATICA ATTACCANTI - "Agli Europei? Ma infatti sono assolutamente curioso di vedere gli ottavi, la zampata decisiva lì può arrivare. Sì, se paragoniamo questo torneo con quelli passati, vogliamo dire che c’è meno qualità? Ci sta. Ma sono convinto che ci siano attaccanti forti che possono fare la differenza. Non è stato un Europeo super spettacolare. Mi aspetto di vedere più qualità".



MERCATO JUVE - "Naturalmente c’è stata già qualche operazione interessante. Credo tantissimo nel lavoro di Giuntoli. Che è un conoscitore di calcio e sta costruendo una squadra forte a partire dall’allenatore. C’è bisogno di idee. Di una società che lavori nella stessa direzione con l’allenatore. Ma mi piace l’idea di squadra e di gioco di Motta. C’è bisogno di cambiare qualche pedina, inserire qualità. Ma sono curioso anche di questo. La Juve non può spendere tanto, ma le idee aiutano".