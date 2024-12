Rúbensu: “Bisogna sempre pensare al bene della squadra, ma a volte anche al giocatore, soprattutto quando sta soffrendo”.“Ho avuto la sensazione - le parole di Amorim ai media inglesi -, che la squadra stesse affrontando delle difficoltà e che avesse bisogno di un centrocampista in più, tutto qui”.Le parole dell’allenatore mettono in luce l’equilibrio necessario nel prendere decisioni difficili durante una partita. Amorim ha spiegato di aver sostituito Zirkzee per salvaguardare sia la squadra, che aveva bisogno di maggiore solidità, sia il giocatore, che stava attraversando un momento complicato in campo. Una scelta tattica e umana che sottolinea la sensibilità e la visione strategica del tecnico.