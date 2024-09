Juventus Women-PSG, conferenza stampa Amalie Vangsgaard

L'attaccante della Juventus Women Amalie Vangsgaard ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida al PSG. Le sue parole:EMOZIONI- “Penso sia un importante partenza per la Juventus. Per me un goal importante, una buona partenza in UWCL”.SEGNARE AL PSG- "Al PSG ho giocato molto come esterno e ora ho l'opportunità di giocare come attaccante alla Juventus e dimostrare che posso segnare. Il gol dell'ex? È speciale segnare contro la tua vecchia squadra, ma ora sono un giocatore della Juventus e voglio il meglio per questo club.COSA PENSA VERSO IL RITORNO- “Che gara sarà al ritorno? Il PSG è una buona squadra e dobbiamo rispettarli. Spingeremo il più forte possibile anche al ritorno e cercheremo di vincere anche quella partita”.