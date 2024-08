Ancheha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria in amichevole dellacontro il Colo Colo. Ecco le sue dichiarazioni.– "Essendo appena arrivata alla Juventus, questo torneo offre una buona opportunità per avvicinarsi alla squadra e crescere come giocatrice. Abbiamo lavorato insieme solamente un paio di settimane, ma direi che siamo una squadra piuttosto aggressiva che vuole fare goal e creare occasioni. E questo è un modo divertente di giocare".– "Gli USA sono tra i leader mondiali nel calcio femminile, di conseguenza è ovviamente bello essere qui e vedere il loro stile di gioco. Penso che sia davvero positivo per il calcio femminile avere un torneo del genere. Tra i lati positivi del torneo c’è l’opportunità di sfidare squadre provenienti da nazioni come Cile e Brasile, è una buona occasione per vedere come giocano a calcio. Vincere il trofeo? Significherebbe molto per la squadra: dimostrerebbe che abbiamo fatto una buona preseason e che il lavoro che stiamo facendo sta andando nella direzione corretta".