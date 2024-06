Alvaroieri sera per la gara contro l'Italia era il capitano della Spagna. Un'occasione per incontrare tanti ex compagni di squadra tra questi anche il portiere Gigiora capo delegazione della spedizione azzurra. Alvaro ha poi pubblicato tramite i propri profili social una foto che ritrae i due insieme. Questo il messaggio di Alvaro:"Caro Gigio! Un’altra volta grazie per come mi hai trattato sempre. Tutto quello che mi hai aiutato e tutti i tuoi consigli. Che piacere enorme vederti. Sei una persona incredibile! Ti voglio bene".