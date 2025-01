Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme: l'annuncio social FOTO

. Dopo le indiscrezioni in tal senso circolate nelle scorse ore, la notizia è stata confermata direttamente dall'attaccante ex Juventus, e dalla moglie, imprenditrice, modella e madre dei suoi quattro figli, attraverso un post su Instagram. I due avevano annunciato a sorpresa la separazione lo scorso agosto, proprio nei giorni in cui lo spagnolo si stava trasferendo al Milan, suscitando notevole scalpore tra tutti i loro fan che, tramite i social, erano soliti seguire gli sviluppi della loro vita quotidiana e familiare. Ora tra Alice e Alvaro sembra tornato il sereno.