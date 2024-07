Enrique, presidente dell', ha parlato in conferenza stampa di Alvaro, che quest'oggi è stato ufficializzato come nuovo giocatore del(nelle scorse settimane era stato accostato anche alla). Ecco il suo commento sull'attaccante: "Morata ha deciso di andare via e non gli abbiamo creato nessun problema. Dico sempre che i calciatori giocano dove vogliono giocare e quindi non c'è stato nessun problema. Lui è un magnifico giocatore ed è stato un magnifico capitano della Spagna. Credo che riuscirà ad avere successo al Milan".