Ilintensifica il suo interesse per Alvaro. I rossoneri stanno valutando l'ex centravanti della Juventus per potenziare l'attacco e i negoziati per il suo ingaggio sono in corso avanzato. Secondo la stampa spagnola, il Diavolo avrebbe già definito i dettagli del contratto per il giocatore del '92. Il Milan propone un contratto fino al 2027 con opzione per il successivo anno, offrendo a Morata un salario annuo di circa 5 milioni di euro. Questo movimento testimonia l'impegno del Milan nel rinforzare la squadra in vista delle prossime stagioni.