Ladicontinua a confrontarsi con vecchie problematiche, amplificate da nuove avversità. Contro il Bologna, l’ennesima sfida piena di alti e bassi ha confermato le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità e soluzioni efficaci.La partita si è subito complicata con l’uscita di Andrea Cambiaso, fermato da una distorsione alla caviglia nei primi minuti. Una perdita che ha ulteriormente evidenziato i limiti di profondità della rosa bianconera, dove le alternative a disposizione non garantiscono il livello necessario per competere su più fronti.Nonostante la rimonta, il pareggio lascia l’amaro in bocca. La Juventus, alle prese con infortuni, espulsioni e una rosa che fatica a garantire ricambi di qualità, deve trovare al più presto una svolta per mantenersi competitiva. La prossima sfida di Champions contro il Manchester City potrebbe rappresentare l’occasione per dimostrare che, nonostante tutto, la Signora può ancora reagire.