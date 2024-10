La cronaca live



Le formazioni ufficiali

Pane

Dipinto

Rolando

Silletti

Mane

Leonetti

Palermo

De Santis

Acampa

Franco

D’Amico

Juventus Next Gen (4-2-3-1)

Daffara

Turco

Citi

Pedro Felipe

Perotti

Faticanti

Peeters

Afena Gyan

Ledonne

Owusu

Da Graca

Dopo la recente sconfitta contro l’Avellino, lascende nuovamente in campo oggi per affrontare il Team Altamura, in un match valido per l'undicesima giornata della Serie C 2024/25.Il match inizia alle ore 15 ed è molto importante per i bianconeri, che devono recuperare dagli ultimi risultati negativi.5' - Subito Altamura pericoloso: grande incursione e traversa piena per Leonetti.1' - Calcio d'inizio.Altamura (3-5-2)