Il rugby all'Allianz Stadium

. Sabato 23 novembre, mentre ladi Thiago Motta sarà impegnata nel big match di Serie A sul campo del Milan, il terreno di gioco del "tempio" bianconero sarà infatti teatro di una partita dellacontro glineozelandesi, il primo evento non calcistico ospitato nell'impianto torinese.Un grande appuntamento, anticipato nelle ultime settimane dalla mostrache ha portato al J|Museum un'imperdibile collezione di cimeli – maglie, palloni, coppe e altri oggetti, tra cui pezzi unici appartenuti alle Nazionali più blasonate e ai grandi club - per andare alla scoperta della storia, dei valori e dei protagonisti dello sport "della palla ovale".Un evento, quello di sabato, tutt'altro che fine a sé stesso: come spiegato di recente dal presidente, Juventus ha infatti stipulato con la Federazione italiana Rugby uncon l'obiettivo di "dare stabilità" a questo tipo di iniziative, di evidente importanza anche per la stessa società bianconera, in termini tanto di visibilità quanto di ricavi. Non solo di calcio, insomma, si vivrà all'Allianz Stadium, con la Juve sempre più intenzionata a battere nuove strade e a esplorare realtà che possano aprirle una diversa frontiera, come sempre d'avanguardia.La Juventus, del resto, ha nel proprio DNA la capacità di anticipare i cambiamenti, di guardare il mondo con occhi differenti e di immaginare storie innovative. In questo caso, il futuro parte da una palla ovale. L'appuntamento è alle 21.10 di, per Italia-Nuova Zelanda all'Allianz Stadium.