Verona-Juve: spazio a Danilo?

La sua esclusione dall'undici titolare nella sfida di lunedì sera trae Como ha suscitato - almeno inizialmente - qualche perplessità. Perché Juan Cabal in campo e non lui? Sono già cambiate le gerarchie in casa bianconera? O semplicemente non era al top della forma? Il soggetto del discorso è, sul quale oggi, inevitabilmente, sono finiti più occhi del solito nel corso dell'allenamento alla Continassa , in vista del prossimo impegno ufficiale dei bianconeri. Che all'inizio della prossima settimana andranno a, dove potrebbe esserci spazio anche per il brasiliano, che questa mattina ha alternato cose buone ad altre meno buone Conai box per infortunio, infatti, sarà libero uno spazio sulla destra, pertanto Andrea Cambiaso potrebbe avanzare di qualche metro lasciando a Nicolò Savona il ruolo di terzino destro. Che però potrebbe svolgere anche lo stesso Danilo, pronto in alternativa a tornare in mezzo consull'esterno della linea di difesa. Oppure, ancora, a subentrare in gara in corso, scenario forse più probabile. Intanto il capitano lavora, con l'obiettivo di ritrovare la centralità di sempre. Anche perché nel frattempo, con, in quella zona di campo la Juventus si è assicurata un altro rinforzo…





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui