La recente eliminazione dell’Italia dagli Europei ha scatenato una pioggia di critiche e reazioni. La delusione tra i tifosi è enorme, e la caccia al colpevole è iniziata immediatamente. I nomi tirati in ballo sono molti, dal presidente della FIGC Gabriele, passando per alcuni giocatori come il blocco Inter, Giovanni Di Lorenzo e Jorginho. Tuttavia, il principale bersaglio delle critiche è il commissario tecnico, Luciano, le cui scelte tattiche sono state messe sotto accusa.Sui social media, molti tifosi chiedono un cambio immediato di guida tecnica. Domani mattina, nel ritiro di Iserlohn, il presidenteterrà una conferenza stampa cruciale per decidere il futuro dialla guida della Nazionale. Nel frattempo, è già iniziato il toto-nome per il possibile sostituto, con Massimiliano Allegri che emerge come favorito.Allegri, che solo un mese fa ha concluso la sua avventura sulla panchina dellacon una rescissione consensuale, è ora considerato il candidato principale per prendere eventualmente il posto di Spalletti. Sorprende come in soli 40 giorni si sia passati dall’#AllegriOut dei tifosi bianconeri, esasperati dal suo gioco e dai risultati a Torino, all’#AllegriIn in chiave nazionale.Il dibattito è aperto: Allegri potrebbe essere l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni dell'Italia? E voi da che parte state?