"Tu ti intendi di tennis?"



Abbiamo chiesto a Max Allegri la sua opinione sulle #NittoATPFinals e il loro più grande protagonista, Jannik Sinner.

SuperTennis TV ha intervistatoalle, dove ieri sera è stato protagonista anche di un simpatico siparietto con: "Sono molto contento di essere qui, mi fa molto piacere, è un evento meraviglioso e soprattutto il movimento grazie a Sinner e agli altri giocatori italiani sta andando molto bene, gli appassionati sono contenti", le parole dell'ex tecnico della. "Cosa mi ha colpito di Sinner? Che è un ragazzo che ancora non si rende conto di essere il numero uno al mondo (ride, ndr). Credo che questa sia la sua forza, poi è un giocatore straordinario ma questo non lo posso dire perché non ne capisco niente. Come ragazzo ha veramente dei valori importanti".