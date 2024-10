Stando a The Athletic, come sostituto di Erik Ten Hag per la panchina ilha valutato nei giorni scorsi anche, già accostato più volte alla squadra inglese. Il tecnico ex Juventus, però, sarebbe stato quasi prontamente scartato perché considerato meno propenso a costruire per il lungo termine nel modo in cui invece poteva farlo, sul quale alla fine è ricaduta la scelta. Dopo la fine della sua esperienza in bianconero il livornese è ancora "disoccupato": a lui sono state avvicinate anche squadre italiane come Roma e Milan, ma finora nessuna ha deciso di puntare su di lui.