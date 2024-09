Secondo quanto riportato da Monica Colombo su calciomercato.it, anche Massimilianofigura tra i possibili candidati per sostituire Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, il cui futuro sembra sempre più incerto. L'ex tecnico rossonero, che ha già allenato il Milan dal 2010 al gennaio 2014, vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana, è però una scelta complessa a causa dei rapporti non ottimali con Zlatan Ibrahimovic, una figura centrale all'interno del club.Nonostante l'esperienza e il palmarès di Allegri, la sua possibile nomina è ostacolata da queste dinamiche interne, rendendo i prossimi giorni cruciali per capire se il Milan deciderà di puntare su di lui o esplorare altre opzioni.