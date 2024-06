Allegri-Juventus: i motivi dell'accordo per la risoluzione

Allegri, addio alla Juventus: dove può andare adesso

E pace fu. Alla fine si è conclusa nel modo più "semplice", con una stretta di mano che ha evitato mesi e mesi di battaglie in tribunale , la burrascosa separazione tra lae Massimiliano, al quale nei giorni scorsi era stata notificata la lettera di licenziamento per giusta causa.Del resto la linea del club era apparsa chiara fin da subito: l'intento - condiviso in realtà anche dallo stesso tecnico - era quello di lasciarsi alle spalle la vicenda quanto prima, evitando un lungo iter giudiziario dall'esito comunque incerto e arrivando a una soluzione il più possibile pacifica, forse anche per archiviare definitivamente gli spiacevoli strascichi della finale di Coppa Italia con quei comportamenti di Max che avevano spinto la società a optare per l'esonero immediato.Ora, quindi, può davvero iniziare una nuova era. Che per la Juventus implica l'ingaggio di Thiago Motta, solo in attesa di essere ufficializzato, e che per Allegri può invece significare la possibilità di intraprendere subito un'altra esperienza professionale. Ma quale potrebbe essere la prossima squadra del tecnico livornese? Difficile dirlo al momento, anche perché la sensazione è che in Serie A - per restare nel mondo a noi più vicino - il valzer delle panchine sembra già prossimo al passo finale, con le principali società che ormai hanno definito la propria strategia individuando il profilo giusto. Guardando all'estero, invece, nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile interessamento per Allegri da parte del Manchester United, ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi di una pista araba. In alternativa Max potrebbe prendersi ancora un periodo di pausa, ma l'impressione è che questa volta non voglia rimanere fermo a lungo. E allora non resta che attendere l'estate, che anche per l'ormai ex allenatore della Juve si preannuncia molto calda.