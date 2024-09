, ancora senza una panchina dopo l'addio alla, ha un buon motivo per sorridere: come riportato da Sportface, il suo cavallo, già vincitore del Premio Isopach lo scorso 15 settembre, si è ripetuto oggi a Capannelle. L'esemplare della scuderia Alma Racing di proprietà dell'allenatore livornese, con in sella, ha vinto la condizionata sul miglio, il, e fulminato sul palo il laureato del Parioli, Melfi, allungando così la striscia positiva dopo un rientro clamorosamente buono.Grande l'esultanza di Allegri, estasiato nell’immediato dopo gara al telefono con l’allenatore. Obiettivi ambiziosi, ora, per Mr. Darcy, che ha messo nel mirino altri due prestigiosi premi: il Ribot e il Di Capua.