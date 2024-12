"Stiamo cercando uno bravo. Speriamo poi di non sbagliarlo..." Con queste parole,, attuale allenatore e futuro dirigente della Roma, ha esemplificato l'approccio del club alla ricerca del prossimo allenatore, un processo che si sta intrecciando con il suo impegno nella gestione della squadra impegnata in Serie A, Europa League e Coppa Italia. Ranieri, pur concentrato sulla stagione in corso, ha fatto capire che la sua mente è già rivolta alla programmazione del nuovo ciclo, che dovrà segnare il rilancio del club dopo il turbolento periodo vissuto tra settembre e novembre con il caos legato a De Rossi e Juric.Il preferito per il ruolo di prossimo allenatore sembra essere. Secondo fonti autorevoli come Il Messaggero, l'ex allenatore del Leicester, ora in attesa di una nuova avventura, ha manifestato un forte interesse per Allegri, che è libero dopo la fine della sua seconda esperienza alla Juventus nel maggio di quest'anno, chiusa con la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta. Il nome di Allegri appare come la soluzione preferita, mentre perdono di intensità le soluzioni estere, come Lampard, Tuchel e Rose, che erano state inizialmente esplorate dai Friedkin prima che Ranieri si insediasse nel suo ruolo.