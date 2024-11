La Roma ha annunciato pochi minuti fa, tramite i propri canali ufficiali, l'esonero di Ivan Juric, ringraziandolo per il duro lavoro svolto nelle ultime settimane. "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo impegno. Ha gestito un ambiente complesso con la massima professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'area tecnica è già iniziata e sarà comunicata nei prossimi giorni", si legge nella nota del club.Per la sostituzione del tecnico croato, tra i candidati emerge il nome di Roberto Mancini, recentemente separatosi dalla Nazionale dell'Arabia Saudita. Nonostante i primi contatti positivi con la dirigenza, il passato biancoceleste di Mancini potrebbe rappresentare un ostacolo nella trattativa con i Friedkin. Resta aperta la possibilità di sorprese dall’estero tra le alternative monitorate.