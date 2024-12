Dall'Inghilterra arrivano diverse conferme sui contatti trae la dirigenza del, dove la posizione del tecnico Julen Lopetegui è più che mai in bilico in attesa della prossima partita in casa contro il Wolverhampton penultimo in classifica. In ogni caso l'exnon subentrerebbe subito al collega spagnolo: come scrive Calciomercato.com, infatti, Max avrebbe espresso la necessità di lavorare a partire dall'estate e di avere a disposizione un mercato su cui può incidere con le sue richieste e valutazioni; per i prossimi mesi, quindi, il club inglese si affiderebbe a un traghettatore.