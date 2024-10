Non si mette bene per Erik, il cui Manchester United ha pareggiato 0-0 contro l’Aston Villa, relegandosi al 14° posto in Premier League con solo 8 punti in 7 partite. Numeri allarmanti che attireranno sicuramente l'attenzione della proprietà, composta dai Glazer e dal gruppo INEOS, in merito al futuro del tecnico olandese. Nonostante la pressione e le critiche, Ten Hag si è mostrato sorprendentemente calmo e fiducioso.Ai microfoni del Daily Mail, il tecnico ha affermato: "La società? Parliamo sempre, ogni settimana. Siamo tutti a bordo, insieme, sulla stessa pagina. Stiamo lavorando a un progetto a lungo termine." Queste dichiarazioni evidenziano la sua determinazione e la volontà di proseguire nel percorso intrapreso, nonostante i risultati deludenti. Se dovesse saltare, al suo posto potrebbe andare l'ex Juve Massimiliano