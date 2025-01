Alla scoperta del Club Brugge: i prossimi avversari della Juventus in Champions

AFP via Getty Images

Alla scoperta del Club Brugge, prossimi avversari della Juventus

Lanella settima giornata della fase a gironi di Champions League. Il club belga gioca variando dal 4-2-3-1 al 4-3-3.In porta c'è Mignolet, ex Liverpool. In difesa, come riporta Tuttosport, i più utilizzati sono Joel Ordóñez, Maxim De Cuyper (sul quale c'è stato un interesse dell'Inter la scorsa estate), Joaquin Seys (fuori per infortunio), Zaid Romero (fuori per infortunio), Kyriani Sabbe e Brandon Mechele. A centrocampo Raphael Onyedika, Ardon Jashari e Hans Vanaken. In attacco il più impiegato è Christos Tzolis, tra l'altro giocatore più talentuoso, con l'ex Bologna Andreas Skov Olsen, il centravanti Ferran Jutglà e gli esterni Michal Skoras e Chemsdine Talbi.