'Alla prossima partita metto io la fascia da capitano': il commento di Tacchinardi a TikiTacco

Le parole di Tacchinardi sulla fascia da capitano

La sconfitta della Juventus contro il Benfica è stata deludente sotto tantissimi aspetti, a cominciare dall'atteggiamento visto in campo. Una delle discussioni più accese, è stata anche quella riguardo alla fascia da capitano 'itinerante', e con Weston McKennie il numero dei giocatori ad averla indossata in questa stagione è salito a 7., intervenuto a TikiTacco, ha espresso il suo disappunto per la scelta di Thiago Motta.'Alla prossima la metto anche io. Non mi piace, perché poi Perin dice che nello spogliatoio si sa chi è il leader ma a me non piace, il capitano è quello che merita. L'ha data a sette persone diverse, già a Bologna lo faceva. Per me il capitano è il capitano'.