Le parole di Alisson durante la conferenza stampa della viglia del match di Champions League tra Milan e Liverpool. L'ex Juventus è stato ceduto al club inglese nel corso delle ultime e concitate ore di mercato estivo.ALISSON - "Non c'è bisogno di presentare Chiesa. Ha dimostrato la sua qualità. Ha anche avuto infortuni e momenti non tanto belli però il modo con cui è arrivato mi ha fatto piacere: con un sorriso grandissimo e c'è tanto entusiasmo per lui. La sua qualità la dimostra ogni giorno: siamo fortunati"