LaWomen è a Louisville in Kentucky dove sta preparando la sfida al Palmeiras in programma nella notte tra il 13 ed il 14 agosto, la prima finale della stagione. Nel frattempo però, in questi giorni oltreoceano le giocatrici hanno modo di conoscersi meglio e di creare un gruppo unito, che è la base per i successi. Cristianaè sicuramente una leader del gruppo Juventus Women e nella serata di ieri tramite il proprio account Instagram ha pubblicato un video dove scherza con la compagna di squadra. "Ciao bianconeri come stai?" ironizza la 10 riferendosi alla frase spesso usata da Alisha che sta ancora imparando l'italiano. Di seguito il video.