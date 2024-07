Quale numero di maglia avrà Alisha Lehmann?

E guardate con che numero ha firmato Alisha #Lehmann i primi autografi @ilbianconerocom pic.twitter.com/DJ1K35VHwc — Miriana Cardinale (@MirianaCardin) July 5, 2024

Terminate le visite mediche presso il Jmedical, Alisha Lehmann si è intrattenuta per qualche istante con i tifosi juventini accorsi al centro medico per scattare qualche foto e firmare diversi autografi. Ed è proprio attraverso la firma su una maglia di un tifoso che la calciatrice svizzera ha spoilerato quale numero di maglia indosserà alla Juventus Women.Alisha Lehmann, in attesa di iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus, ha di fatto già svelato quale sarà il numero di maglia che indosserà in bianconero. Come 'spoilerato' da un suo autografo sulla maglia di un tifoso, la svizzera indosserà la maglia numero 7, ovvero quella del suo idolo Cristiano Ronaldo, dal quale ha ereditato anche la sua iconica esultanza dopo ogni goal.