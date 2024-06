Non sarà proprio un "due al prezzo di uno" come in una vecchia pubblicità di detersivi, ma il potenziale arrivo di, centrocampista brasiliano, apre scenari interessanti anche per la squadra femminile della. Il giocatore è ormai vicinissimo a vestire il bianconero e con lui potrebbe arrivare aanche la sua fidanzata, Alisha Lehmann, per motivi ben più concreti che prevenire la saudade del compagno.Alisha, svizzera di 25 anni e attaccante, condivide la stessa passione per il calcio ed è una professionista di alto livello come Douglas. Attualmente milita nell’Aston Villa e potrebbe rappresentare un rinforzo prezioso per le J Women. Ma non è solo il suo talento in campo a renderla una figura interessante per laha un enorme potenziale da sfruttare sui social media, con un seguito che sfiora i 30 milioni di follower tra Instagram e TikTok.