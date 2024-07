Juventus Women, le cifre dell'arrivo di Alisha Lehmann



Una notizia che probabilmente fino ad un mese e mezzo fa sarebbe parsa come fantamercato, oggi invece sabato 6 luglio è diventata realtà. Alisha è arrivata ieri nella tarda mattinata alper svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che la legherà alla Juventus Women fino alAlisha, come il fidanzato Douglas Luiz, giocava nell'Aston Villa prima del passaggio a Torino. La Juventus Women ha acquistato il suo cartellino per una cifraeuro a stagione.Stando alle informazioni fornite dalla stessa Alisha tramite gli autografi firmati ieri all'esterno del centro medico bianconero tutto fa pensare che la classe 1999 prenda il(con Maelle Garbino molto vicina a salutare la Juventus Women). Più volte infatti Alisha ha esultato imitando un grande numero 7 della storia della Juventus: Cristiano Ronaldo.Alle ore 11 di oggi è stata ufficializzata l'attaccante come nuova giocatrice della Juventus Women, al momento, a tre ore di distanza dal momento dell'ufficialità la pagina Instagram della Juventus Women è cresciuta di circasenza contare le interazioni da capogiro. Alisha infatti vanta quasisul social network, mentre su TikTok i suoi seguaci arrivano fino a 11 milioni. L'approdo a Torino di Lehmann potrebbe infatti aiutare a crescere l'intero movimento del calcio femminile.Alisha è un. Tende spesso a giocare fronte porta, saltando l'avversaria e creando superiorità numerica. In passato ha giocato per ben sei stagioni nella massima serie inglese vestendo le maglie di West Ham, Everton e, appunto, Aston Villa. La sua carriera per è iniziata in Svizzera, nello Young Boys. Veste stabilmente la maglia della sua nazionale dal 2017. Nella Juventus Women di Max Canzi, il modulo iniziale sarà il 3-4-3, Alisha agirà nel tridente offensivo, prevalentemente a sinistra ma potrebbe agire anche a destra. Si aggiunge a Chiara Beccari, Sofia Cantore e Lindsey Thomas, le altre esterne offensive. Si tratta sicuramente di un buon rinforzo per la nuova Juventus Women.





