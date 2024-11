La stagione di Alisha Lehmann



I numeri di Alisha Lehmann in Serie A Femminile

Partite giocate: 9

Dall'inizio: 4

Media minuti a partita: 38'

Goal: 2

Assist: 1

Precisione: 68%

Dribbling riusciti: 25%

"La più veloce della rosa bianconera", "potrebbe essere campionessa in atletica per la sua velocità" così dicono le compagne della Juventus Women parlando di Alisha Lehmann. Chi oggi ha potuto sperimentarlo a sue spese è una certa Caroline Pleidrup, centrale difensivo del Sassuolo. Pronti, via e con un pallone lungo in velocità Lish (così la chiamano le compagne) le passa davanti sull'esterno prendendo il pallone e mettendolo in mezzo con un cross insidioso. Una partita frizzante quella della numero 7 della Juventus Women. Qualche conclusione insidiosa, fino al minuto 60 quando Alisha si mette in proprio. Beccari protegge palla con il corpo al limite dell'area, poi appoggia per Lehmann che con un destro potente supera Durand. Una rete importante che riporta avanti la Juventus Women, anche se è solo un'illusione prima del definitivo pareggio neroverde. Come sta andando però fino a qui la stagione di Alisha Lehmann con le bianconere?