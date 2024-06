Lasi sta muovendo e sta definendo gli ultimi dettagli per il colpo che porterebbe a Torino. Non va escluso che nella trattativa possa essere inserita anche la fidanzata del calciatore. Si tratterebbe di Alishaattaccante, esterno d'attacco, svizzera classe 1999. Al momento anche lei come il compagno è in forza all'Aston Villa e potrebbero muoversi insieme. La giocatrice è una delle più seguite a livello social nel suo Paese con 11 milioni di follower su Tik Tok e oltre 16 milioni e mezzo su Instagram. Al momento nulla di concreto, qualche dialogo sull'inserimento della giocatrice nella trattativa però sembra essere realtà. Ci saranno ancora aggiornamenti.