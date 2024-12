Bayern Monaco-Juventus Women, esordio di Alisha Lehmann

Minuto 80 della sfida tra Bayern Monaco e Juventus Women, risultato netto, 3-0 in favore delle bavaresi. Juventus Women di Max Canzi già eliminata dalla massima competizione europea. Un traguardo importante però è quello tagliato dalla numero 7 bianconera Alisha Lehmann.La classe 1999 svizzera infatti nella sua carriera non aveva mai preso parte alla Women's Champions League. Subentrata questa sera, giovedì 12 dicembre, ad Amalie Vangsgaard. Soltanto 10 minuti di gara per Alisha, ma è comunque un esordio, una prima volta.