Se l'ufficialità del trasferimento alladiè attesa già nelle prossime ore, bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere quella di, pronta a seguire il fidanzato a Torino e a unirsi alla squadra femminile bianconera. La svizzera classe 1999 gioca come centrocampista, e dal 2021 indossava la maglia dell'Aston Villa (con cui ha collezionato 58 presenze e 9 goal); in precedenza, invece, aveva militato all'Everton, al West Ham e nello Young Boys. Per lei, ora, una nuova esperienza alla Juventus Women, che dalla prossima stagione sarà guidata in panchina da Massimiliano Canzi.