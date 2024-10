I fan della coppia continuano a sperarlo, andando continuamente a caccia di indizi che possano confermare la tesi secondo cui l'allontanamento tra i due potrebbe essere stato solo temporaneo. L'ultimo dubbio in merito è stato sollevato da una foto che l'influencer, madre dei quattro figli dell'attaccante ex Juventus, ha pubblicato nelle sue Instagram stories, un selfie in cui si può vedere la fede al dito (di cui poi non c'è però più traccia negli scatti successivi); in altre immagini, invece, qualcuno aveva fatto notare la presenza di un anello che potrebbe essere quello di fidanzamento. Ad oggi, comunque, sulla vicenda rimane il mistero, anche perché Alice e Alvaro non si sono più espressi pubblicamente sul tema.