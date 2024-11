Perè possibile la convocazione di diversi giovani bianconeri per sopperire alle tante assenze. E uno dei profili che potrebbe essere incluso nella lista, come riporta Tuttosport, è quello di, figlio di Paolo, aggregato agli allenamenti della prima squadra bianconera per scelta diretta di. Il difensore uruguaiano è stato a contatto con i “grandi” ieri e lo sarà nuovamente oggi, così com'era già capitato la settimana scorsa. Per il classe 2007, dieci presenze e un assist (contro l'Udinese) nel campionato Primavera, quattro gettoni con un gol in Youth League. Insomma: punto fermo di Magnanelli nella Juventus Primavera, e ha già assaggiato anche la Next Gen. Chissà se il prossimo passo è quello della Prima Squadra.