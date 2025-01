Grande soddisfazione per, difensore della. Il centrale uruguaiano, figlio dell'ex giocatore e allenatore juventino Paolo, è infatti stato convocato dall'Uruguay Under 20 e prenderà parte al campionato Sudamericano Sub20. L'Uruguay, in tal senso, debutterà nella competizione il prossimo 25 gennaio contro il Cile.In questa stagione Montero ha collezionato 17 presenze complessive tra campionato Primavera 1 e Youth League, mettendo a referto 1 goal e 1 assist, collezionando un complessivo di 1325 minuti. Di seguito ecco l'elenco completo dei convocati dell'Uruguay Under 20.