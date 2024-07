Montero convocato nell’Uruguay Under 20, la competizione

Il ruolo della Juventus

Classe 2007, convocato con la selezione nazionale Under 20. Alfonso, difensore dellacon una stagione passata a metà tra Under 17 e Under 19 bianconere, ha ricevuto la convocazione dell’Uruguay Under 20: segno di quanto siano state apprezzate le sue prestazioni e del valore assoluto del calciatore. D’altronde, Montero ha dimostrato quest’anno tutte le sue doti di difensore centrale: abile nelle chiusure, molto bravo quando palla al piede c’è da costruire il gioco e verticalizzare per i compagni più avanzati.Alfonso Montero è stato convocato con la selezione Under 20 dell’Uruguay per il Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de L'Alcúdia, meglio conosciuto come COTIF, è una competizione internazionale annuale di calcio giovanile che si svolge a L'Alcúdia, Valencia, dal 1984. Il torneo è aperto sia a squadre di club che a squadre nazionali e autonome. Il torneo si svolgerà dal 20 al 30 luglio.Il COTIF di Valencia non è un torneo Fifa. Per questo, l’ultima parola spetta ai club, rispetto alle convocazioni delle nazionali. Da parte sua, la Juventus, compresa l’importanza della competizione e della convocazione con la selezione Under 20, ha dato il via libera a Alfonso Montero per partecipare.