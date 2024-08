Dopo tredici anni dal suo addio,fa ritorno in Brasile. L'ex terzino di Porto e Juventus, che ha lasciato i bianconeri a parametro zero lo scorso 30 giugno, riprenderà a giocare nel Brasileirão. Ilha ufficializzato l'acquisto del giocatore classe 1991, superando la concorrenza del Botafogo, che aveva messo sul piatto il massimo salariale per aggiudicarsi il laterale mancino. Il club carioca ha concluso rapidamente l'accordo per l'arrivo di Alex Sandro, a seguito del grave infortunio al ginocchio di Matias Vina, un altro ex Serie A, che ha riportato la lesione del legamento crociato.