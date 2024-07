riparte dopo la fine della sua avventura alla Juventus. Il suo contratto con i bianconeri è scaduto il 30 giugno, e ora il laterale brasiliano è alla ricerca di una nuova squadra, potendo approdarvi a parametro zero. Secondo quanto riportato da A Bola in Portogallo, il giocatore avrebbe già avuto alcuni contatti con il Porto, squadra dove ha militato dal luglio 2011 all'agosto 2015.Tuttavia, data la situazione finanziaria dei Dragoes, potrebbe essere necessario attendere che i lusitani facciano spazio in rosa. Wendel è uno dei giocatori che potrebbe uscire, soprattutto dopo le buone prestazioni fornite in Copa America. Anche in Brasile si parla di Alex Sandro, con il San Paolo che lo vorrebbe tentare per un rientro in patria. Infine, un club turco, non specificato, sarebbe interessato a completare il quadro delle possibili scelte per il suo futuro.