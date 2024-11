L'intervista ad Alex Sandro

In attesa di Milan-Juventus La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex bianconero, ora al Flamengo."Tutto! Sono tornato in Brasile, ma il cuore l'ho lasciato alla Juve e a Torino. Nove anni bellissimi: quando arrivai nel 2015, mai avrei pensato di entrare nella storia del club. Che onore essere lo straniero con più presenze alla Juve assieme a Nedved".- "Nuova e fresca. È cambiato un po' tutto: giocatori, dirigenti, allenatore. È una Juve giovane, come non si era mai visto nei miei 9 anni. È diversa da quelle di Allegri, Sarri e Pirlo. Sta cercando di proporre un gioco più bello, ma Allegri ha dimostrato che alla Juve contano i risultati. Da tifoso, mi auguro che Thiago Motta riesca ad abbinare bel gioco e trionfi. È stato un grande centrocampista, che amava gestire la palla. In panchina è uguale: le sue squadre vogliono controllare il gioco".- "Sarà sfida a tre con Inter e Napoli. Io mi fido della Juve e spero riesca a trionfare".- "Weah. Timothy sta stupendo, probabilmente aveva ragione lui: l'anno scorso diceva di sentirsi più attaccante. Cambiaso e Yildiz si stanno confermando al top".- "Il mio 10 è stato Dybala e sono contento che ora sia Kenan. Yildiz potrebbe giocare nel Brasile e nessuno se ne accorgerebbe: ha colpi e tecnica da Seleçao".- "Danilo è un fratello e mi intristisce non vederlo sempre in campo: non lo dico solo da amico, ma perché conosco le sue qualità. Da tifoso di Danilo, mi spiace. Ma da tifoso della Juve rispetto le scelte di Motta e Dani fa lo stesso. Se può partire a gennaio? Alla Juve o altrove, a me interessa soltanto che Danilo sia felice. Sicuramente darà tutto fino alla fine. Douglas Luiz? È forte, ma il suo calcio non è ancora quello della Juve. Non è facile inserirsi. Ho visto faticare i primi tempi anche campioni come Khedira e Pjanic. Con lui serve pazienza"."Cambiaso. Magari segna lui: avanza a sinistra, poi rientra sul destro, fa goal e vinciamo...".- "Al Flamengo sto giocando con Ortiz, Pereira e Bruno: tutti da calcio europeo".- "Nei finali di partita, quando eravamo in vantaggio, diceva sempre: ora mettiamo il coltello nel pallone. Era un segnale: da quel momento Chiellini iniziava a calciare la palla in tribuna. Un grande, Max. E che bello rivedere Chiellini alla Juve come dirigente. A Giorgio, Leo, Barza e Gigi voglio un gran bene".