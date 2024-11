Del Piero Juve, cosa ha detto a Yildiz dopo il derby

Legati in una giornata speciale. Alex Del Piero e Kenan Yildiz sono stati protagonisti, in modi differenti, nella giornata di ieri. La leggenda bianconera, ricevendo tantissimi auguri e messaggi da tutto l'ambiente juventino. Nella serata del derby della Mole, poi, ci ha pensato proprio Yildiz a fare. Gol, esultanza con la linguaccia e dedica a fine partita: una serata da numero 10. Dopo la partita, Del Piero ha risposto sui social a Yildiz e alla sua dedica del gol.Con una storia sul proprio profilo Instagram, Del Pieroper gli auguri e per la dedica, e si è complimentato per la sua gara. 'Grande partita e goal' ha scritto la bandiera juventina.