DEL PIERO SU YILDIZ, LE PAROLE

Un numero 10 storico della Juventus, Alessandroha parlato ai microfoni di Radio Serie A del nuovo numero 10 della Juventus, Kenan. Le sue parole:"Mi piace molto la sua attitudine, come si approccia al gioco e alla partita. So che è un grande lavoratore, è un ragazzo umile e sa che essendo ancora giovane ha tanto da lavorare. Queste sono caratteristiche fondamentali per migliorare e fare grandi cose. Il gol in Champions League è stupendo, semplicemente stupendo. Gli auguro il meglio perché se lo merita. La 10 è una maglia che va portata con questa allegria e con questa voglia e dedizione",





