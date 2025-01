AFP via Getty Images



Del Piero loda Weah, le parole

L'ex numero 10 della Juventus Alessandroera ospite a CBS ieri per la sfida tra la Vecchia Signora ed il Milan. ( QUI le dichiarazioni integrali). Questo il suo commento di Timothy"A Houston è stata un'esplosione. Molto orgogliosi. La sua prestazione ha cambiato la gara in qualche modo perchè da quando ha toccato la prima palla si capiva che volesse essere determinante in ciò che faceva. La pressione che stava facendo, si meritava il goal. Il suo impatto era quello della gara".